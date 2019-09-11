В СК обеспокоены участившимися случаями пропажи детей

11 сентября19:10

В России стали чаще пропадать дети. Как пишет РИА Новости, по информации Следственного комитета, число таких заявлений за полгода увеличилось на 7%. Там подчеркнули, что достаточно часто причиной ухода детей из дома становится беспечность родителей. Однако, к счастью, большинство таких историй заканчивается благополучно. Ребёнка удаётся найти при помощи сотрудников правоохранительных органов или волонтёров.

Следователи подчёркивают, что в каждом случае разбираются в причинах, по которым погибли дети. Но даже если ребёнка находят живым, ведомство проверяет, как и почему он исчез.

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Ранее НСН писала, что во время розыскных мероприятий на дороге в Ступинском районе Московской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика. В ГСУ Следственного комитета РФ по Москве подчеркнули, что это стало результатом слаженной работы следователей, полицейских и волонтеров. Ребенок передан медикам, которые оценят его состояние здоровья. Следователи займутся установлением причин, способствовавших самовольному уходу ребенка из семьи.

Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка.

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