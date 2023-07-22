В СК назвали предварительную причину затопления яхты в Финском заливе
О ходе расследования уголовного дела в связи с затоплением маломерной яхты Сarver 41 в Финском заливе доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом 22 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.
В результате инцидента от полученных травм скончался в больнице один из спасшихся с катера.
Всего на маломерной яхте находилось девять человек. Происшествие случилось накануне, в пятницу. Следователи сообщают, что пассажиров и команду судна спасли и доставили на берег.
«По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы», – говорится в официальном сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекших за собой смерть человека.
Расследованием занимается Западное МСУТ СК России по поручению Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по селу Журавлевка в Белгородской области
- Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты Крыма
- В СК назвали предварительную причину затопления яхты в Финском заливе
- СМИ сообщили подробности о смерти владельца «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова
- На Крымском мосту вновь перекрыли движение
- Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
- Водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции в Екатеринбурге
- СМИ: Россия перебросила в Белоруссию партию тактического ядерного оружия
- Меньше, чем кажется. Эксперты объяснили хитрости с упаковкой продуктов в России
- Подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Бердске арестовали до 16 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru