В СК назвали предварительную причину затопления яхты в Финском заливе

В результате инцидента от полученных травм скончался в больнице один из спасшихся с катера.



Всего на маломерной яхте находилось девять человек. Происшествие случилось накануне, в пятницу. Следователи сообщают, что пассажиров и команду судна спасли и доставили на берег.



«По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы», – говорится в официальном сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекших за собой смерть человека.

Расследованием занимается Западное МСУТ СК России по поручению Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





