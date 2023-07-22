В СК назвали предварительную причину затопления яхты в Финском заливе

О ходе расследования уголовного дела в связи с затоплением маломерной яхты Сarver 41 в Финском заливе доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом 22 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.

Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма

В результате инцидента от полученных травм скончался в больнице один из спасшихся с катера.

Всего на маломерной яхте находилось девять человек. Происшествие случилось накануне, в пятницу. Следователи сообщают, что пассажиров и команду судна спасли и доставили на берег.

«По одной из версий, к происшествию могла привести техническая неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы», – говорится в официальном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекших за собой смерть человека.

Расследованием занимается Западное МСУТ СК России по поручению Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ГибельСуднояхта

Горячие новости

Все новости

партнеры