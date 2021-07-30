Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма

Прогулочное судно с 10 туристами на борту перевернулось у берегов Крыма. Всех отдыхающих удалось спасти, никто не пострадал. Об этом сообщили в республиканском МВД.

На странице «Спасатели Севастополя» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что судно перевернулось в четверг, 29 июля, вечером недалеко от мыса Фиолент.

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К месту происшествия оперативно был направлен спасательный катер. Туристов с затонувшего судна эвакуировали ранее проходившие мимо катера.

Катер береговой охраны отбуксировал аварийное судно к берегу.



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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТуристыКрым
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