В СК назвали основные версии отравления членов семьи под Красноярском
Следствие получило предварительные исследования проб пищевых продуктов, отобранных в рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Красноярском крае при отравлении семьи из села Красная Сопка неустановленным веществом. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону и Республике Хакасия.
Как отметили в ведомстве, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проверило продукты на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности.
«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — указали в СК.
Кроме того, превышения нормы не обнаружили при изучении микробиологических показателей питьевой воды. Следователи рассматривают в качестве основных версий отравления местных жителей «употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия» и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.
Ранее стало известно, что в пробах рвотных масс пострадавших от отравления обнаружили следы вещества из состава инсектицидного средства, пишет 360.ru.
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