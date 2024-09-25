В СК назвали основные версии отравления членов семьи под Красноярском

Как отметили в ведомстве, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проверило продукты на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — указали в СК.

Кроме того, превышения нормы не обнаружили при изучении микробиологических показателей питьевой воды. Следователи рассматривают в качестве основных версий отравления местных жителей «употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия» и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Ранее стало известно, что в пробах рвотных масс пострадавших от отравления обнаружили следы вещества из состава инсектицидного средства, пишет 360.ru.

