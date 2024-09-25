Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — заявили на предприятии.

Отмечается, что завод пока не получал запросов со стороны правоохранительных органов.

Современный дихлофос изготавливается по другой технологии, он не представляет опасности для людей. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Четверо детей умерли от отравления неизвестным токсичным веществом в селе Красная Сопка. СК сообщил, что в анализах семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

