В СИЗО Херсона обвинили в подготовке тюремного бунта СБУ

«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной «Гурон». Куратором является Сипливый Андрей», — заявил Игорь Гуряков.

Исполняющий обязанности начальника СИЗО решил разорвать контакты с СБУ, когда 11 мая поступил приказ выпустить заключенных из камер, пишет Газета.ru.

«После того как они начали штурмовать КПП номер 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — рассказал Гуряков.

Он также отметил, что через 15 минут после его звонка военному коменданту города к СИЗО прибыл наряд российской военной полиции. Сотрудники следственного изолятора вместе с ними подавили бунт, вернув арестованных в камеры.

