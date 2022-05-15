В СИЗО Херсона обвинили в подготовке тюремного бунта СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) планировала организовать в следственном изоляторе Херсона бунт для организации побега заключенных, заявил исполняющий обязанности начальника следственного изолятора (СИЗО) по Херсону Игорь Гуряков, который также признался в том, что является агентом СБУ, передает РИА Новости.
«Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной «Гурон». Куратором является Сипливый Андрей», — заявил Игорь Гуряков.
Исполняющий обязанности начальника СИЗО решил разорвать контакты с СБУ, когда 11 мая поступил приказ выпустить заключенных из камер, пишет Газета.ru.
«После того как они начали штурмовать КПП номер 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после — на поражение, в результате чего погиб один заключенный», — рассказал Гуряков.
Он также отметил, что через 15 минут после его звонка военному коменданту города к СИЗО прибыл наряд российской военной полиции. Сотрудники следственного изолятора вместе с ними подавили бунт, вернув арестованных в камеры.
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