В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу

Отмечается, что инцидент произошел 20 января на Целинной улице. Согласно данным, две собаки напали на женщину в частном секторе. Она попыталась убежать и упала, после чего собаки покусали женщине ноги. Указывается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что стаю из 11 бездомных собак, напавших на мужчину в Хабаровске, отловили, передает «Радиоточка НСН».

