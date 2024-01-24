В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу
24 января 202420:00
Прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Республики Крым.
Отмечается, что инцидент произошел 20 января на Целинной улице. Согласно данным, две собаки напали на женщину в частном секторе. Она попыталась убежать и упала, после чего собаки покусали женщине ноги. Указывается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что стаю из 11 бездомных собак, напавших на мужчину в Хабаровске, отловили, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru