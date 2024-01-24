В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу

Прокуратура в Симферополе начала проверку после нападения двух домашних питбулей на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Республики Крым.

Массовое отравление бездомных собак произошло в Минводах

Отмечается, что инцидент произошел 20 января на Целинной улице. Согласно данным, две собаки напали на женщину в частном секторе. Она попыталась убежать и упала, после чего собаки покусали женщине ноги. Указывается, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что стаю из 11 бездомных собак, напавших на мужчину в Хабаровске, отловили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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