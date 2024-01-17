В Хабаровске отловили стаю напавших на мужчину бездомных собак

«Собак отловили. Стая из 11 особей», — заявил чиновник.

Иванов указал, что девять собак были чипированы, соответственно, их отлавливали ранее и выпустили на улицу как неагрессивных.

Прокуроры начали проверку после нападения животных, специалисты оценят деятельность должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных собак.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак загрызла 38-летнего жителя Хабаровска. Мужчина скончался по пути в больницу, напоминает телеканал «360». После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

