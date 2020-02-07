В Сибири мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета

Полицейские задержали грабителя в его доме. В ходе обыска правоохранителям удалось изъять часть похищенного – полпачки пельменей и флакон.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о разбое. За это он может получить до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина попытался ограбить банк с пластиковым автоматом.







