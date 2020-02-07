В Сибири мужчина ограбил магазин с помощью игрушечного пистолета

7 февраля 202009:00

Житель деревни Кабаклы Чановского района Новосибирской области ограбил магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Инцидент произошел днем в четверг, 6 февраля. 54-летний мужчина, угрожая продавщице пистолетом, схватил пачку пельменей и два флакона духов. Об этом сообщили в пятницу ГУМВД по Новосибирской области. Украденные пельмени он съел, а женские духи выпил, а пистолет выбросил по дороге домой.

Потянуло на сладкое. Грабители ворвались в московский магазин за шоколадом

Полицейские задержали грабителя в его доме. В ходе обыска правоохранителям удалось изъять часть похищенного – полпачки пельменей и флакон.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о разбое. За это он может получить до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина попытался ограбить банк с пластиковым автоматом.



Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьОграбление