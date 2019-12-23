Потянуло на сладкое. Грабители ворвались в московский магазин за шоколадом

Группа налётчиков в составе двоих мужчин и женщина напала на магазин в Москве с целью похищения шоколада. Как стало сегодня известно, ограбление произошло накануне вечером на Волгоградском проспекте, неподалёку от метро Кузьминки.

Под угрозой ножа грабители унесли с собой плиток шоколада на 2 тысячи рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

О нападении сообщил в полицию администратор магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По горячим следам грабителей задержать не удалось.

