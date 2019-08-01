В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения пожаров

Для тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызовет дождь, сообщает ТАСС. Для этих целей госкорпорация «Ростех» поставит порядка 2,6 тысяч специальных пиропатронов типа ПВ-26.

Как отмечают Argumenti.ru, с их помощью в небо будет запущены заряды с йодистым серебром, которое вызовут необходимые осадки. Сейчас специальный самолет-зондировщик Ан-26 уже работает на севере Иркутской области. Как сообщает Москва 24, там наблюдаются пригодные для искусственного вызова дождя погодные условия.