В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения пожаров
Для тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызовет дождь, сообщает ТАСС. Для этих целей госкорпорация «Ростех» поставит порядка 2,6 тысяч специальных пиропатронов типа ПВ-26.
Как отмечают Argumenti.ru, с их помощью в небо будет запущены заряды с йодистым серебром, которое вызовут необходимые осадки. Сейчас специальный самолет-зондировщик Ан-26 уже работает на севере Иркутской области. Как сообщает Москва 24, там наблюдаются пригодные для искусственного вызова дождя погодные условия.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Напомним, на территории 11 регионов России горит более трёх миллионов гектаров леса. В трёх регионах введён режим ЧС. По итогам рассмотрения доклада министра по чрезвычайным ситуациям президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны подключиться к тушению пожаров.
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