«Трудности перевода». Ответ иркутского губернатора на критику Путина

Ухудшение ситуации констатирует МЧС России: в восьми районах Иркутской области подтоплены 25 населенных пунктов, 1 тысяча 730 домов с населением более 3 тысяч человек, более 2 тысяч приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост и 13 участков автодорог. Из-за подъема уровня воды в реке Ия выше 11 метров и подтопления дорожного полотна в городе Тулун ограничено движение всех видов транспорта на участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». В восьми населенных пунктах Тулунского, Усольского и Шелеховского районов отключено электроснабжение. По прогнозу синоптиков, в четверг в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области прогнозируется выпадение до 10 мм осадков.

В первой волне паводка месяц назад в Иркутской области, напомним, погибли 25 человек, шесть остаются пропавшими без вести. Работу региональных властей по ликвидации последствий наводнения конца июня – начала июля президент Путин, побывавший в Иркутской области 19 июля, признал неудовлетворительной. Тогда пострадавшие от наводнения жители Тулуна рассказали президенту о проблемах с получением компенсаций, восстановлением документов, распределением гуманитарной помощи. И вот сегодня губернатор Сергей Левченко ответил на критику главы государства. Из его интервью РБК можно заключить, что упреки в свой адрес он считает не вполне заслуженными. Он, в частности, указал, что «хорошую работу по многим направлениям восстановления жизнедеятельности в регионе подтвердила правительственная комиссия». Возглавить региональную комиссию по ликвидации последствий паводка в течение почти месяца с момента прихода большой воды он не мог из-за федерального закона. Который был незамедлительно попран после высказанного главой государства удивлением тем, что восстановлением жизнедеятельности региона руководит не губернатор, а кто-то другой. Историю с гуманитарной помощью, которая, как заявил тогда президент, разбрасывалась в воду, губернатор и вовсе назвал «трудностями перевода»: расследование показало отсутствие подобных случаев, просто часть не разобранной жителями одежды, оставленной в палатках на улицах, попала под обильные дожди, - пояснил Сергей Левченко.

И жалобы президенту пострадавших от наводнения на региональные власти, и оценка работы последних главой государства на совещании в Братске были сформулированы в выражениях, не допускающих двойного толкования. Что-то подсказывает, что «трудности перевода» иркутскому губернатору еще припомнят.

