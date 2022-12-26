В Швеции заявили об отсутствии конкретных улик по ЧП на «Северных потоках»

По данным издания, таким образом Стенлинг прокомментировал информацию о якобы сознательном умалчивании шведским правительством деталей своего расследования и скорытии их от западных союзников исходя из стратегических интересов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, делать выводы о последствиях пока рано, пишут «Известия».

