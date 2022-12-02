В Швеции назвали еще одну версию подрывов на «Северных потоках»
Заряды для взрывов на газопроводах «Северный поток» разместили за пределами трубопроводов, заявил изданию Expressen доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг.
По его словам, взрывные снаряды, вероятно, спустили с надводного корабля. «Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сообщил Ливонг.
Отмечается, что операцией могли руководить с одного или нескольких судов. По другой версии, для подрыва газопроводов применялись подводные аппараты. С их помощью водолазы закладывали взрывчатку у труб.
Ранее телеканал TV 2/Bornholm в Дании распространил первые кадры разрушенного взрывом газопровода «Северный поток - 2», которые были сняты с помощью подводного беспилотного плавательного аппарата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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