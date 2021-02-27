В Швейцарии 16 человек скончались после вакцинации от коронавируса
По меньшей мере 16 жителей Швейцарии умерли после вакцинации от коронавируса, сообщил орган надзора за лекарственным рынком страны Swissmedic.
Отмечается, что регулятор изучил 199 сообщений о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации препаратом Pfizer и 154 — о вакцине от Moderna. Среди всех нежелательных эффектов выявлено 95 серьезных реакций, в том числе 4 случая анафилактического шока и 16 смертей.
Анализ летальных исходов не доказал, что вакцинация стала причиной смерти. По данным Swissmedic, все погибшие скончались с разным интервалом после прививки, их средний возраст составлял 86 лет, и большинство из них имели серьезные заболевания.
Ранее стало известно, что 77-летний житель Литвы скончался через несколько минут после прививки от коронавируса.
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