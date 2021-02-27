В Швейцарии 16 человек скончались после вакцинации от коронавируса

По меньшей мере 16 жителей Швейцарии умерли после вакцинации от коронавируса, сообщил орган надзора за лекарственным рынком страны Swissmedic.

В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID-19

Отмечается, что регулятор изучил 199 сообщений о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации препаратом Pfizer и 154 — о вакцине от Moderna. Среди всех нежелательных эффектов выявлено 95 серьезных реакций, в том числе 4 случая анафилактического шока и 16 смертей.

Анализ летальных исходов не доказал, что вакцинация стала причиной смерти. По данным Swissmedic, все погибшие скончались с разным интервалом после прививки, их средний возраст составлял 86 лет, и большинство из них имели серьезные заболевания.

Ранее стало известно, что 77-летний житель Литвы скончался через несколько минут после прививки от коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьВакцинацияКоронавирусШвейцария
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