В Швейцарии 16 человек скончались после вакцинации от коронавируса

Отмечается, что регулятор изучил 199 сообщений о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации препаратом Pfizer и 154 — о вакцине от Moderna. Среди всех нежелательных эффектов выявлено 95 серьезных реакций, в том числе 4 случая анафилактического шока и 16 смертей.

Анализ летальных исходов не доказал, что вакцинация стала причиной смерти. По данным Swissmedic, все погибшие скончались с разным интервалом после прививки, их средний возраст составлял 86 лет, и большинство из них имели серьезные заболевания.

Ранее стало известно, что 77-летний житель Литвы скончался через несколько минут после прививки от коронавируса.

