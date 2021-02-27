В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID-19

Пожилой житель Литвы скончался через несколько минут после прививки от коронавируса, сообщает портал Delfi.

В Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19

По данным Литовской службы контроля лекарств (ЛСКЛ), погибшему было 77 лет, и вакцинация не была основной причиной смерти.

«Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», – рассказал журналистам руководитель службы Гитис Андрюлёнис.

Кроме того, глава ЛСКЛ отметил, что у пациента были проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее стало известно, что 85-летний житель Греции скончался в Греции через 8 минут после вакцинации от COVID-19. После прививки мужчина внезапно упал, врачи не успели доставить его в реанимацию, и пациент скончался.

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ФОТО: pixabay.com
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