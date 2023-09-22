В штабе Черноморского флота спасатели тушат тпожар

Власти Севастополя держат под контролем ситуацию в Севастополе, который ранее днем подвергся ракетной атаке. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

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Сейчас на месте происшествия спасатели тужат возникший пожар, уточнил он.

Он вновь призвал горожан сохранять спокойствие, у властей есть все необходимое для устранения последствий инцидента.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Черноморский Флот РФКрым

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