Аксенов: Над Крымом сбили крылатые ракеты
22 сентября 202314:25
Над Крымом силами ПВО были сбиты крылатые ракеты, написал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
Он призвал жителей региона «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства
- CNN: Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта не существует
- Советник главы Крыма Крючков: Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров
- В штабе Черноморского флота спасатели тушат тпожар
- Пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась скандалом
- Нагельсман возглавил сборную Германии по футболу
- МО РФ: Один военный погиб при ударе ВСУ по зданию Штаба Черноморского флота
- Бритни Спирс запретили общаться с журналистами
- Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Москву
- Развожаев: Гражданская инфраструктура после атаки на штаб ЧФ не пострадала
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru