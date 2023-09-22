Аксенов: Над Крымом сбили крылатые ракеты

Над Крымом силами ПВО были сбиты крылатые ракеты, написал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Развожаев заявил об отмене ракетной тревоги в Крыму

Он призвал жителей региона «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:РакетыКрылатые РакетыСергей Аксенов

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