Аксенов: Над Крымом сбили крылатые ракеты

НСН-«Москва» Столица приняла участие в Международном форуме контрактных отношений в Петербурге Представитель Москвы рассказал об особенностях контроля за конкурентной средой в госзаказе, применении офсетных контрактов Портал поставщиков обеспечивает оперативные закупки Почти 280 тысяч закупок проведено на портале за полгода