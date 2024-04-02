В схроне в ЛНР нашли автомат, гранаты и более тысячи патронов
Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли схрон, в котором находились более тысячи патронов, гранаты и автомат, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в поселке Новотошковское в одном из разрушенных зданий. В нем хранились более тысячи патронов калибра 5,24 и 7,62 мм, шесть гранат, а также автомат Калашникова.
Оружие и боеприпасы направили в республиканский экспертно-криминалистический центр МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru