В схроне в ЛНР нашли автомат, гранаты и более тысячи патронов

Это произошло в поселке Новотошковское в одном из разрушенных зданий. В нем хранились более тысячи патронов калибра 5,24 и 7,62 мм, шесть гранат, а также автомат Калашникова.

Оружие и боеприпасы направили в республиканский экспертно-криминалистический центр МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

