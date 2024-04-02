В схроне в ЛНР нашли автомат, гранаты и более тысячи патронов

Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли схрон, в котором находились более тысячи патронов, гранаты и автомат, сообщает «РЕН ТВ».

Росгвардейцы ликвидировали схрон с боеприпасами в Херсонской области

Это произошло в поселке Новотошковское в одном из разрушенных зданий. В нем хранились более тысячи патронов калибра 5,24 и 7,62 мм, шесть гранат, а также автомат Калашникова.

Оружие и боеприпасы направили в республиканский экспертно-криминалистический центр МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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