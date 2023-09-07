ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР
Правоохранители обнаружили в Докучаевске Донецкой Народной Республики схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.
По данным ведомства, схрон организовало одно из диверсионных подразделений вооруженных формирований Украины.
«Тайник ... предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики», — указали в пресс-службе.
Из обнаруженного схрона изъяли 46 единиц оружия, в том числе автоматы, пулеметы, пехотные огнеметы РПО «Шмель» и гранатометы, более тысячи патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов, отмечает телеканал «360».
Ранее ФСБ раскрыла агентурную сеть Службы безопасности Украины, готовившую теракты к выборам в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести прогрессивный подоходный налог до 30%
- Рябков: Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану
- «Коммерсантъ»: Экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке
- ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР
- Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
- ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Брянску
- Разведчик рассказал о скоплении сил ВСУ под Артемовском
- Экс-разведчик Риттер: США не решатся на открытую войну с Россией
- Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник
- Заявивший о близость с Обамой мужчина сообщил, что их познакомил водитель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru