ФСБ вскрыла схрон оружия, предназначенного для проведения терактов в ДНР

Правоохранители обнаружили в Докучаевске Донецкой Народной Республики схрон с оружием, предназначавшимся для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами 8-10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.

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По данным ведомства, схрон организовало одно из диверсионных подразделений вооруженных формирований Украины.

«Тайник ... предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики», — указали в пресс-службе.

Из обнаруженного схрона изъяли 46 единиц оружия, в том числе автоматы, пулеметы, пехотные огнеметы РПО «Шмель» и гранатометы, более тысячи патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов, отмечает телеканал «360».

Ранее ФСБ раскрыла агентурную сеть Службы безопасности Украины, готовившую теракты к выборам в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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