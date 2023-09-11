В школе в Ростовской области подросток ранил ножом четырех человек

Вооруженный ножом 15-летний подросток в маске ранил четырех человек в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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ЧП произошло в 07:50, когда злоумышленник попытался зайти в школу, пишет Ura.ru. Он ранил трех сотрудников и родственника одного из учащихся.

«Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Взрослые получили ранения легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Дети не пострадали, отмечает телеканал «360».

Как сообщает Telegram-канал Baza, нападавшего подростка задержали родители учеников, после инцидента у юноши произошел приступ эпилепсии. По данным СМИ, самые тяжелые ранения — пять ножевых — получил мужчина, который привел свою внучку в первый класс. Пострадавшего направили в таганрогскую больницу. Кроме того, вахтер школы и учительница получили порезы рук.

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ФОТО: РИА Новости
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