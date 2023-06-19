Пассажир поезда Барнаул – Адлер напал с ножом на попутчиков в купе. Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции и препроводили в отделение в Ижевске.

Как сообщает «Новосибирск онлайн», пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета, открыто уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Причины нападения пока не называются. По предварительным данным, нападавший ехал на верхней полке. В какой-то момент он спустился вниз и начал наносить удары ножом по двоим попутчикам.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее прокуратура Московского метрополитена возбудила уголовное дело о побоях в отношении безбилетного пассажира, который напал на женщину.

