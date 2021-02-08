В школах Благовещенска прерваны занятия из-за «минирования»

Сегодня утром поступили сообщения о «минировании» школ Благовещенска, сообщает администрация города.

Из-за этого пришлось прервать занятия во всех школах в первую смену. После проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.

СМИ сообщили о «минировании» лицея и жилого дома в Люберцах

По данным управления образования, в 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8 утра. В 11 школах начало занятий было перенесено на час.

Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что учащиеся 149 сахалинских школ были эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах.

Занятия первой смены пришлось отменить.

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ФОТО: pxhere.com
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