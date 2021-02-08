В школах Благовещенска прерваны занятия из-за «минирования»

По данным управления образования, в 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8 утра. В 11 школах начало занятий было перенесено на час.

Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что учащиеся 149 сахалинских школ были эвакуированы из-за сообщений о заложенных бомбах.

Занятия первой смены пришлось отменить.

