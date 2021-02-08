Из-за «минирования» эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области

Учащиеся 149 сахалинских школ были эвакуированы 8 февраля из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщает Центр управления регионом в Telegram-канале.

В образовательных учреждениях Сахалинской области идут экстренные проверки из-за сообщений о «минировании». Занятия первой смены пришлось отменить.

После проверки данные о минировании аэропорта Домодедово оказались ложными

В конце января поступили сообщения об угрозе взрыва в жилом доме и лицее в подмосковных Люберцах.

Отмечается, что аноним сообщил о возможном взрыве в лицее №4, а также в одном из жилых домов на улице Кирова.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ШколаЭвакуацияСахалин
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