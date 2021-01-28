СМИ сообщили о «минировании» лицея и жилого дома в Люберцах

Сообщение об угрозе взрыва в жилом доме и лицее поступило в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что аноним сообщил о возможном взрыве в лицее №4, а также в одном из жилых домов на улице Кирова.

Начата эвакуация жителей дома и учащихся лицея, сотрудники правоохранительных органов выехали на место для проверки. Кроме того, правоохранители устанавливают сообщившего о «минировании».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Угроза ВзрываЛюберцыМосковская Область
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