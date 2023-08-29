В Шереметьево задержали вылет самолета и отправили пассажиров на новую проверку

Очевидцы уточнили, что лайнер готовился ко взлёту, но вдруг в салоне появились сотрудники полиции, после чего в зону проводников проводили одного из пассажиров.

«После нас всех выгнали из самолёта, багаж выгрузили, нас вывезли обратно в здание аэропорта и отправили на дополнительный досмотр. А тихий мужик остался с полицейскими в самолете», — отметили пассажиры.

Ранее задержка 27 рейсов произошла в трёх столичных воздушных гаванях. В Шереметьево были перенесены вылеты семи рейсов, во Внуково — восьми самолетов, в Домодедово — 12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».