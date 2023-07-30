В Шереметьево посадили самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси

В московском аэропорту Шереметьево смогли посадить пассажирский самолет с неисправностью шасси. Он совершал рейс из Улан-Удэ в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

Летевший из Москвы в Актау самолет экстренно сел в Самаре

Самолет благополучно приземлился в аэропорту, уточнили специалисты.

Для экстренной посадки пассажирского Boeing, у которого было неисправное шасси, в Шереметьево прибыли дополнительные силы пожарных.

Известно, что лайнер находился в воздухе около шести часов

Ранее следовавший в Лос-Анджелес пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, не менее 18 человек пострадали. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на данные полиции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаЭкстренная ПосадкаСамолетШереметьево

Горячие новости

Все новости

партнеры