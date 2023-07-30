В Шереметьево посадили самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси
В московском аэропорту Шереметьево смогли посадить пассажирский самолет с неисправностью шасси. Он совершал рейс из Улан-Удэ в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту, уточнили специалисты.
Для экстренной посадки пассажирского Boeing, у которого было неисправное шасси, в Шереметьево прибыли дополнительные силы пожарных.
Известно, что лайнер находился в воздухе около шести часов
Ранее следовавший в Лос-Анджелес пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, не менее 18 человек пострадали. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на данные полиции.
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