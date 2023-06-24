В Гонконге 18 человек пострадали в результате экстренной посадки самолета

Следовавший в Лос-Анджелес пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, не менее 18 человек пострадали. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на данные полиции.

Самолет зацепил крылом столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени

«Рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета», — отмечается в сообщении.

По данным полицейских, одна из шин «перегрелась и лопнула». Пострадали 5 мужчин и 13 женщин.

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ФОТО: РИА Новости
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