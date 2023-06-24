В Гонконге 18 человек пострадали в результате экстренной посадки самолета
24 июня 202304:43
Следовавший в Лос-Анджелес пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Гонконге, не менее 18 человек пострадали. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на данные полиции.
«Рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета», — отмечается в сообщении.
По данным полицейских, одна из шин «перегрелась и лопнула». Пострадали 5 мужчин и 13 женщин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области усилят меры безопасности
- В Гонконге 18 человек пострадали в результате экстренной посадки самолета
- Губернатор призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости
- «Мы одной крови»: Суровикин обратился к командирам и бойцам «Вагнера»
- СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Киеве и Харькове
- Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа
- Оперштаб сообщил о спокойной ситуации на Кубани
- В Ростове-на-Дону выставили посты рядом со штабом ЮВО
- В Москве усилили меры безопасности
- Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru