В Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погибли двое человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух жителей села Нижнее Березово Шебекинского округа в результате обстрела украинской армии.

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«В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу», - рассказал глава региона.

По словам Гладкова, снаряды ВСУ прилетели в тот момент, когда местные жители работали в огороде.

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов. В ведомстве отметили, что подобные заявления распространяются с целью посеять панику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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