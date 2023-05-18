В Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погибли двое человек

«В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу», - рассказал глава региона.

По словам Гладкова, снаряды ВСУ прилетели в тот момент, когда местные жители работали в огороде.

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов. В ведомстве отметили, что подобные заявления распространяются с целью посеять панику, передает «Радиоточка НСН».

