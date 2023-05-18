В Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погибли двое человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух жителей села Нижнее Березово Шебекинского округа в результате обстрела украинской армии.
«В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу», - рассказал глава региона.
По словам Гладкова, снаряды ВСУ прилетели в тот момент, когда местные жители работали в огороде.
Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о проникновении в регион украинских диверсантов. В ведомстве отметили, что подобные заявления распространяются с целью посеять панику, передает «Радиоточка НСН».
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