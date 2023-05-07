Белгородский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Муром

В ходе обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.

По его словам, пострадавшая получила множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Врачи оказывают ей необходимую помощь, подчеркнул глава региона.

«Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством», - рассказал губернатор.

Утром 7 мая украинская армия обстреляла город Шебекино. Ранения получил один человек, передает «Радиоточка НСН».

