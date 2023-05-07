Белгородский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Муром
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о последствиях обстрела села Муром Шебекинского района.
В ходе обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил Гладков.
По его словам, пострадавшая получила множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Врачи оказывают ей необходимую помощь, подчеркнул глава региона.
«Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством», - рассказал губернатор.
Утром 7 мая украинская армия обстреляла город Шебекино. Ранения получил один человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 811 / сут.
Умерли
399 тыс.+29 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 749 / сут.
- СМИ: командование ВСУ приняло оперативные решения по Артемовску
- «Висит на волоске»: Зеленскому посоветовали срочно подать в отставку
- Военный путь к миру? Контрнаступление ВСУ может привести к переговорам с Москвой
- Американский политик Лейк назвала условие завершения конфликта на Украине
- WSJ: на Западе считают, что наступление ВСУ создаст почву для диалога с Россией
- Белгородский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Муром
- Daily Mail: на коронации Карла III заметили смерть с косой
- Добиться экономического суверенитета. Россия сохраняет влияние на мировую экономику
- Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА над Черным морем
- В Польше заявили о перехвате своего самолета российским истребителем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru