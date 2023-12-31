В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Продавец магазина получила осколочное ранение головы. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, сказал глава региона.

Осколками снаряда поврежден магазин и линия электропередачи. В ближайшее время оперативные службы и аварийные бригады начнут ликвидацию последствий

ВСУ 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека, 131 получил ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелШебекиноБелгородская область

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