В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Продавец магазина получила осколочное ранение головы. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, сказал глава региона.
Осколками снаряда поврежден магазин и линия электропередачи. В ближайшее время оперативные службы и аварийные бригады начнут ликвидацию последствий
ВСУ 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека, 131 получил ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru