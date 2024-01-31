В Шебекино включили сирену ракетной опасности

В городе Шебекино Белгородской области звучит сирена ракетной опасности, сообщило МЧС.

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По информации местных Telegram-каналов, жители города слышали два громких звука. Предполагается, что это работа ВС РФ. Других подробностей не приводится.

В небе над Белгородской областью 31 января сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ОбстрелШебекиноБелгородская область

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