В Шебекино включили сирену ракетной опасности

По информации местных Telegram-каналов, жители города слышали два громких звука. Предполагается, что это работа ВС РФ. Других подробностей не приводится.

В небе над Белгородской областью 31 января сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

