В Шебекино включили сирену ракетной опасности
31 января 202421:46
В городе Шебекино Белгородской области звучит сирена ракетной опасности, сообщило МЧС.
По информации местных Telegram-каналов, жители города слышали два громких звука. Предполагается, что это работа ВС РФ. Других подробностей не приводится.
В небе над Белгородской областью 31 января сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Минобороны ранее сообщило об уничтожении 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru