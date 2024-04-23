В Шебекино в результате падения дрона-камикадзе пострадали три человека

В городе Шебекино Белгородской области упал и сдетонировал беспилотник-камикадзе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Инцидент произошел на проходной промышленного предприятия. Пострадали три человека, уточнил губернатор. У них осколочные ранения грудкой клетки, плеч, живота, голени и кисти.

Пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на поддержку жителей и предприятий Белгородской области направят более двух миллиардов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиШебекиноБелгородская область

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