В Шебекино в результате падения дрона-камикадзе пострадали три человека
В городе Шебекино Белгородской области упал и сдетонировал беспилотник-камикадзе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на проходной промышленного предприятия. Пострадали три человека, уточнил губернатор. У них осколочные ранения грудкой клетки, плеч, живота, голени и кисти.
Пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на поддержку жителей и предприятий Белгородской области направят более двух миллиардов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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