В Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадала местная жительница
Жительница города Шебекино была ранена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшую с осколочным ранением головы госпитализировали в областную клиническую больницу.
Также Гладков указал, что ВСУ снова использовали кассетные боеприпасы.
«В городе опять найдены суббоеприпасы «колокольчик». Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородском районе Белгородской области ВСУ разбросали мины «лепесток», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru