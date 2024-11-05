В Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадала местная жительница

Жительница города Шебекино была ранена в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

По его словам, пострадавшую с осколочным ранением головы госпитализировали в областную клиническую больницу.

Также Гладков указал, что ВСУ снова использовали кассетные боеприпасы.

«В городе опять найдены суббоеприпасы «колокольчик». Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородском районе Белгородской области ВСУ разбросали мины «лепесток», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУШебекиноБелгородская область

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