В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших доставляют в больницу.

Гладков добавил, что при атаке были повреждены лобовое стекло и правая сторона авто.

Ранее в Валуйском муниципальном округе Белгородской области сотрудник сельхозпредприятия погиб в результате атаки БПЛА.

