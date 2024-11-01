В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия», — написал губернатор в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших доставляют в больницу.
Гладков добавил, что при атаке были повреждены лобовое стекло и правая сторона авто.
Ранее в Валуйском муниципальном округе Белгородской области сотрудник сельхозпредприятия погиб в результате атаки БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru