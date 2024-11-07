В Шебекино в результате атаки беспилотника пострадала женщина

По его словам, в городе Шебекино украинский беспилотник попал в многоквартирный дом, в результате была ранена женщина.

«Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», - написал Гладков.

Он добавил, что в Краснояружском районе из-за атаки FPV-дрона была повреждена линия электропередачи, жители пяти населённых пунктов остались без электричества.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский, в результате чего был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

