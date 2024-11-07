Над Воронежской и Белгородской областями сбили 15 беспилотников ВСУ
7 ноября 202407:36
Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили 14 дронов над Воронежской областью, еще один – над Белгородской.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в трех районах региона сбили более 10 беспилотников, предварительно, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru