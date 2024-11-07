Над Воронежской и Белгородской областями сбили 15 беспилотников ВСУ

Пятнадцать беспилотников ВСУ уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили 14 дронов над Воронежской областью, еще один – над Белгородской.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в трех районах региона сбили более 10 беспилотников, предварительно, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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