В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль
20 января 202618:26
Украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом в своём Telegram-кангале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате целенаправленного удара погиб один мирный житель, его личность устанавливают оперативные службы.
«Автомобиль полностью сгорел», - добавил глава региона.
Ранее Гладков рассказал, что под Белгородом трое мужчин погибли при ударе дрона по машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль
- Дело техники: Кинотеатры объяснили размытую картинку «Аватара 3»
- В США допустили введение Трампом пошлин на нефть России без одобрения сената
- Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Европа стала сильной и независимой
- Россиянам раскрыли, как стать крутым киберспортсменом
- В Брянске дети провалились под лед на реке Десне
- Мать пловца Свечникова ожидают в Стамбуле для ДНК-экспертизы
- Малыш и здоровяк: BadComedian сравнил новый сериал по «Игре престолов» с «Мандалорцем»
- Стартовал прием работ на «ТЭФИ-2026»
- Дорогой подъем: Замена лифта в России обходится в среднем в 3,7 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru