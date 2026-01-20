В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль

Украинский дрон атаковал автомобиль в городе Шебекино. Об этом в своём Telegram-кангале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ

По его словам, в результате целенаправленного удара погиб один мирный житель, его личность устанавливают оперативные службы.

«Автомобиль полностью сгорел», - добавил глава региона.

Ранее Гладков рассказал, что под Белгородом трое мужчин погибли при ударе дрона по машине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
