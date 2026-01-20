В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль

Трамп может ввести пошлины до 500% для покупателей российской нефти Президент Финляндии предложил обсудить статус Гренландии в сауне Двое детей провалились под лед в Брянске, катаясь на ватрушках В Ленобласти с отколовшейся льдины спасли пятерых рыбаков Бывшему замглавы Росгвардии назначил семь лет за махинации с обмундированием Владелец пекарни, обращавшийся к Путину, может закрыть бизнес к маю