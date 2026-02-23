В Госдуме рассказали о минусах проживания в апартаментах
Апартаменты юридически относятся к нежилому фонду, поэтому требования к режиму тишины на них не распространяются. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он отметил, что в этой связи полиции будет проблематично привлечь к ответственности соседей, которые «решили устроить шумный ремонт глубокой ночью или громко слушают музыку» - придётся идти в суд.
Также депутат указал, что коммунальные услуги в таких комплексах оплачиваются по тарифам для коммерческих помещений, которые выше, чем для жилого фонда.
«Нередко возникают сложности и с получением почтовой корреспонденции, и с оформлением детей в ближайшие школы или детские сады по территориальному принципу, ведь постоянной регистрации нет», ― заключил Чаплин.
Ранее Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию граждан в апартаментах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
