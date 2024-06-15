В Шебекине при обрушении дома после обстрела погибли четыре человека

Тела еще двух погибших обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС.

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ дома в Шебекино увеличилось до семи

В пятницу в Шебекине в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Как отметили в МЧС, на месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты нашли тело третьего погибшего, позже был обнаружен еще один скончавшийся.

«Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», — указали в МЧС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПогибшиеОбрушениеОбстрелБелгородская область

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