Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ дома в Шебекино увеличилось до семи
14 июня 202421:27
Число раненных при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино после украинского обстрела увеличилось до семи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела ВСУ повреждено около 20 квартир.
По информации Telegram-канала Mash, два человека погибли, их тела извлекли из под завалов.
Спасательные работы будут идти всю ночь. Для этого уже привезли мачты освещения. Сейчас завалы разбирают 380 специалистов, 50 волонтеров и 73 единицы техники, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru