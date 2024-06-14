Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ дома в Шебекино увеличилось до семи

Число раненных при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино после украинского обстрела увеличилось до семи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Девять частных жилых домов в Белгородской области повреждены после обстрела ВСУ

По его словам, в результате обстрела ВСУ повреждено около 20 квартир.

По информации Telegram-канала Mash, два человека погибли, их тела извлекли из под завалов.

Спасательные работы будут идти всю ночь. Для этого уже привезли мачты освещения. Сейчас завалы разбирают 380 специалистов, 50 волонтеров и 73 единицы техники, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПострадавшиеБелгородская область

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