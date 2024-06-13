В Шебекине при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Украинский беспилотник атаковал автомобиль, движущийся по дороге, в городе Шебекино, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на окраине населенного пункта.
«У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают помощь, их доставят в областную клиническую больницу.
Накануне при обстреле Шебекина пострадала женщина, у нее диагностировали осколочные ранения рук, ног, грудной клетки, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru