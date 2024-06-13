В Шебекине при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал автомобиль, движущийся по дороге, в городе Шебекино, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Инцидент произошел на окраине населенного пункта.

«У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают помощь, их доставят в областную клиническую больницу.

Накануне при обстреле Шебекина пострадала женщина, у нее диагностировали осколочные ранения рук, ног, грудной клетки, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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