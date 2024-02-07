В Шебекине два человека пострадали при обстреле со стороны Украины

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, при обстреле были посечены 10 машин на стоянке предприятия и повреждена кровля одного из цехов. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал город Губкин под Белгородом, напоминает «Свободная пресса». Никто не пострадал, при этом были зафиксированы повреждения на территории четырех частных жилых домовладений.

Накануне ВСУ ударили по селу Бутово в Луганской Народной Республике, пишет RT. В результате были повреждены здание пекарни и автозаправочная станция.

