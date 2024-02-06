Два беспилотника ВСУ атаковали белгородское село Волоконовка

В результате падения и детонации одного из дронов получил повреждения инфраструктурный объект. Второй беспилотник уничтожили в воздухе, сообщил губернатор.

Пострадавших нет. На место прибыли аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.

В ночь на вторник, 6 февраля, Белгородскую область пытались атаковать семь украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, отмечает «Радиоточка НСН».

