Два беспилотника ВСУ атаковали белгородское село Волоконовка

Населенный пункт Волоконовка Чернявского района Белгородской области подвергся атаке двух украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате падения и детонации одного из дронов получил повреждения инфраструктурный объект. Второй беспилотник уничтожили в воздухе, сообщил губернатор.

Пострадавших нет. На место прибыли аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.

В ночь на вторник, 6 февраля, Белгородскую область пытались атаковать семь украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиБелгородская область

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