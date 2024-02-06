Два беспилотника ВСУ атаковали белгородское село Волоконовка
Населенный пункт Волоконовка Чернявского района Белгородской области подвергся атаке двух украинских беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате падения и детонации одного из дронов получил повреждения инфраструктурный объект. Второй беспилотник уничтожили в воздухе, сообщил губернатор.
Пострадавших нет. На место прибыли аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.
В ночь на вторник, 6 февраля, Белгородскую область пытались атаковать семь украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, отмечает «Радиоточка НСН».
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