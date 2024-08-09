В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому
Четыре украинских беспилотника ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки в нескольких квартирах произошел пожар. Пожарные ликвидируют очаги возгорания.
«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее при обстреле Шебекина со стороны Украины пострадали два человека, в городе выявили различные повреждения в шести частных домах, одном многоквартирном, а также в коммерческом объекте, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru