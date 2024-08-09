В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому

Четыре украинских беспилотника ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Два украинских БПЛА атаковали жилой дом в Шебекине

В результате атаки в нескольких квартирах произошел пожар. Пожарные ликвидируют очаги возгорания.

«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее при обстреле Шебекина со стороны Украины пострадали два человека, в городе выявили различные повреждения в шести частных домах, одном многоквартирном, а также в коммерческом объекте, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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