Два украинских БПЛА атаковали жилой дом в Шебекине
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, ударам подвергся многоквартирный дом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире», — написал губернатор, уточнив, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.
Также из-за атаки были повреждены балконы дома и окна в нескольких квартирах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее ВСУ ударили по детской площадке во дворе многоэтажки в Шебекине, при этом в доме были выбиты окна и поврежден фасад, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru