Два украинских БПЛА атаковали жилой дом в Шебекине

«Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире», — написал губернатор, уточнив, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.

Также из-за атаки были повреждены балконы дома и окна в нескольких квартирах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ ударили по детской площадке во дворе многоэтажки в Шебекине, при этом в доме были выбиты окна и поврежден фасад, напоминает РЕН ТВ.

