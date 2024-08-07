Два украинских БПЛА атаковали жилой дом в Шебекине

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино, ударам подвергся многоквартирный дом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате атаки второго дрона произошло возгорание в той же квартире», — написал губернатор, уточнив, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь.

Также из-за атаки были повреждены балконы дома и окна в нескольких квартирах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ ударили по детской площадке во дворе многоэтажки в Шебекине, при этом в доме были выбиты окна и поврежден фасад, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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