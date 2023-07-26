В Шатуре ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
Крупную нарколабораторию, контролируемую с территории Украины, ликвидировали в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, подпольная лаборатория производила особо крупные партии синтетических наркотических средств. В Подмосковье был организован бесконтактный сбыт особо крупных партий запрещенных веществ в интересах администрируемого гражданами Украины интернет-магазина.
«Установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС.
Правоохранители изъяли из лаборатории производное наркотического средства массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, оборудование и химические вещества для синтезирования. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Членов преступной группы заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Удмуртии, подозреваемого в причастности к организации лаборатории по производству наркотиков и их сбыту, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru