В сгоревшем после падения Су-30 доме в Иркутске проживали пять человек
В доме, на который упал истребитель Су-30 в Иркутске, проживают пять человек. В момент ЧП их не было дома, сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Болотов.
Мэр уточнил адрес пострадавшего дома - 2-й Советский переулок, 4.
Жильцам предложат временное размещение. Двум семьям из разрушенного дома выдадут по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально», - заявил иркутский губернатор в своем Telegram-канале.
Также Кобзев рассказал, что погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда.
В Иркутске произошло крушение самолета Су-30, который рухнул на частный двухэтажный дом. Два пилота погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
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