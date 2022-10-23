В сгоревшем после падения Су-30 доме в Иркутске проживали пять человек

Мэр уточнил адрес пострадавшего дома - 2-й Советский переулок, 4.

Жильцам предложат временное размещение. Двум семьям из разрушенного дома выдадут по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально», - заявил иркутский губернатор в своем Telegram-канале.

Также Кобзев рассказал, что погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда.

В Иркутске произошло крушение самолета Су-30, который рухнул на частный двухэтажный дом. Два пилота погибли. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

