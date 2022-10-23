В Иркутске самолет рухнул на двухэтажный дом

В Иркутске, по предварительным данным, произошло крушение самолета, который рухнул на частный двухэтажный дом.

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Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который выехал на место ЧП.

В МЧС РФ заявили, что самолет Су-30 потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полета в частном секторе Иркутска.

По данным спасателей, площадь пожара после падения Су-30 составила 200 квадратных метров

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, сообщает МЧС РФ.

Ранее в Следственном комитете РФ назвали техническую неисправность основной версией крушения самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакатастрофаКрушение СамолётаСамолетИркутск
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