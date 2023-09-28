В Севастополе задержали россиянина, работавшего на военную разведку Украины

По данным ведомства, в прошлом году мужчина, уклоняясь от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ. Там он установил связь с Главным управлением разведки украинского Минобороны, мужчину завербовали.

«Россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины», — указали в ФСБ.

По решению Ленинского районного суда Севастополя подозреваемого заключили под стражу.

Ранее гражданина РФ и Украины Владислава Пономарева приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже за сотрудничество со Службой безопасности Украины, напоминает «Свободная пресса».

